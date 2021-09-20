 

Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

20.09.2021, 7:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«Держать слово – это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», – передает РИА «Новости» слова Бона в интервью европейской газете Politico.

Как отмечает издание, в теории Европейская комиссия обладает исключительными полномочиями проводить торговые переговоры от имени 27 стран-членов. Однако на практике Брюссель не сможет этим заниматься «перед лицом открытого противодействия Франции».

Критика со стороны Парижа вряд ли понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам – странам ЕС с более свободными правилами торговли, пишет Politico. В частности, министр по вопросам развития торговли Ирландии Роберт Трой сообщил изданию, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией, а соглашение между сторонами должно быть «весьма выгодным».

При этом глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признал, что соглашение о свободной торговле оказалось в сложном положении, а «разворот» Австралии также ударил по интересам Германии. Дело в том, что новый трехсторонний пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik, которая является частью судостроительного холдинга ThyssenKrupp.

«Готовность к компромиссу, с европейской стороны, определенно уменьшилась … Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось», – сообщил Ланге.

По его словам, ответом на такие действия должно быть «расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности».

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого. 



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