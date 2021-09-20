«Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в Пензенской области

Партия «Единая Россия» одержала победа на выборах в Госдуму в Пензенской области с 56,22% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным облизбиркома, единороссы одерживают победу на 1054 из 1067 избирательных участков. На втором месте КПРФ (17,24%), на третьем – ЛДПР (7,50%), на четвертом – «Справедливая РФ – За правду» (6,09%), на пятом – партия «Новые люди» (4,89%), передает РИА «Новости».

На 146-м Пензенском одномандатном округе после обработки 100% протоколов лидирует единоросс Игорь Руденский (60,40%), на втором месте – представитель КПРФ Алексей Иванов с 15,12%, на третьем – Павел Куликов из ЛДПР (5,16%).

По итогам обработки 100% протоколов на 147-м Лермонтовском одномандатном округе опережает конкурентов Александр Самокутяев («Единая Россия») с 53,64%, второе место у представителя КПРФ Александра Трутнева (16,98%), на третьем месте Алексей Шпагин («Справедливая РФ – За правду») с 10,43%.

В Пензенской области в ходе выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальные избирательные комиссии.

Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 70% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 48,46% голосов избирателей, КПРФ – 20,30%, ЛДПР – 7,69%, «Справедливая Россия» – 7,43%.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.