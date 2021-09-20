Талибы приказали сидеть дома работающим на «мужских» должностях женщинам

Женщины, работающие в системе городского хозяйства Кабула на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу, сообщил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.

По его словам, в городском хозяйстве работают 2,9 тыс. человек. Из них 27% женщины, которые трудятся, в том числе в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах.

«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя», – передает РИА «Новости» слова мэра.

Кроме того, по его словам, в районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства.

«Но относительно должностей, которые другие (мужчины) могут занимать, мы сказали им (женщинам) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться», – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменило его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.

Кроме того, талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, в воскресенье афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле.