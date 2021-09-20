Bild – «устойчивость и эффективность» — самодовольство властей Германии звучит как издёвка над жертвами наводнений

Правительство Германии сделало абсурдные выводы в первом большом отчёте по наводнениям, отмечает немецкий таблоид Bild. Чиновники установили, что система защиты населения в целом показала свою устойчивость и эффективность. Самодовольный тон этого отчёта для семей погибших и пострадавших звучит как издёвка, тем более что положение остаётся катастрофическим до сих пор, а большинство сил помощи уже отозваны, подчёркивает издание.



Reuters

Правительство Германии подвело итоги после катастрофических наводнений и пришло к «абсурдным» выводам, пишет немецкий таблоид Bild.

Это первый большой отчёт правительства по наводнениям — и, очевидно, государство и федеральные земли весьма довольны своей работой, несмотря на все провалы и катастрофические аварии, подчёркивает издание. Поражает, прежде всего, одно предложение из 20-страничного документа, представленного министерствами внутренних дел и финансов.

На десятой странице отчёта сказано: «Система защиты населения с её чёткой муниципальной ответственностью и растущей поддержкой округов, земель и федерального правительства показала свою принципиальную устойчивость и эффективность в условиях затянувшейся ситуации с наводнениями, но тем не менее будет рассмотрена в рамках процесса оценки».

«Устойчивость и эффективность»? Где вы это увидели?» — негодует автор статьи. По версии издания, итоги этого сильнейшего на нашем веку наводнения в Германии местами внушают ужас. 183 человека погибло, общий ущерб составляет свыше €30 млрд, из которых €14 миллиардов приходится на частные хозяйства. В одной только земле Рейнланд-Пфальц от наводнения пострадали 65 тыс. человек. В округе Арвайлер повреждены или полностью разрушены 62 из 75 мостов.

Совершенно непонятно также, почему основной состав сил помощи, включая бундесвер и усиленные наряды полиции, уже отозван. На местах трудятся лишь около тысячи специалистов служб технической помощи.

При этом жертвы наводнений жалуются, среди прочего, на ночное мародёрство. Ангела Меркель во время своего последнего визита в зону наводнений в начале сентября обещала, что правительство не забудет о пострадавших и не оставит их в беде. Даже политики возмущены «самодовольным тоном» отчёта. Так, эксперт по внутренним делам от партии ХДС Михаэль Куффер в интервью Bild отметил: «Для семей 183 жертв и 800 раненых это чистой воды издевательство!»

Катарина и Томас Дедерих из Вальпорцхайма рассказали журналистам о том, что система оповещения 14 июля вообще не работала, и её отказ оказался самым худшим. 90% помощи затем было получено от волонтёров. «Здесь есть люди, которые не могут дома поесть или принять душ. Положение по-прежнему катастрофическое, и мы считаем, что с ним следует обращаться соответственно», — призывают они.

Дальнобойщик из Альтенбурга Райнхольд Батлер тоже недоволен: «Это выводит меня из себя! Нас могли бы предупредить заранее. Чтобы добраться от Мюша до Альтенбурга, воде потребовалось четыре часа. Люди здесь не должны были утонуть. Если бы они прошли всего 100 метров в гору, они были бы в безопасности. Без добровольных помощников мы бы и сейчас ещё сидели в грязи. Мы бы пропали!»

Разработчик продукции в продовольственной промышленности Удо Рёссель из Кройцбурга также рассказал Bild о том, как оценивает ситуацию: «На мой взгляд, ничего не было спланировано для того, чтобы адекватно действовать в случае катастрофы. Я считаю, что нас вообще не было на повестке дня у политиков. Люди, ответственные за службу технической помощи, должны были произвести личное впечатление — может быть, тогда дела пошли бы лучше».