 

«Единая Россия» заручилась поддержкой 34,76% избирателей на Камчатке

20.09.2021, 6:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков стала лидером на выборах в Госдуму в Камчатском крае с результатом 34,76% голосов избирателей, сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина.

«По федеральному округу наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» – 34,76%. На втором месте КПРФ – 23,87%. И на третьем месте ЛДПР – 11,66% голосов избирателей. Примечательно, что на четвертом месте находится новая для нас политическая партия «Новые люди» – 8,75%», – приводит слова председателя краевого избиркома ТАСС.

На Камчатке также прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания нового созыва. На места в региональном парламенте, который формируется по мажоритарной системе, претендовало рекордное количество кандидатов – почти 400. Это представители восьми политических партий и 17 самовыдвиженцев.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 60,06% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 47,16% голосов избирателей, КПРФ – 20,89%, ЛДПР – 7,90%, «Справедливая Россия» – 7,54%, «Новые люди» – 5,77%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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