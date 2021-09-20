 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

20.09.2021, 6:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек, курс евро вырос на 6 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 73,04 рубля. Курс евро вырос на 6 копеек, до 85,47 рубля, передает ТАСС.

В прошлую пятницу курс рубля в начале утренних торгов продемонстрировал нейтральную динамику к доллару и евро.



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