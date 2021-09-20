День Захария и Елизаветы 18 сентября: приметы, запреты, обычаи

Сегодня важный день для церкви в России. 18 сентября отмечается память священника Захария и Елисаветы – его жены. Захарий и Елизавета – родители Ионна Крестителя.

Много лет у пары не было детей. Но после того, как пророку явился архангел Гавриил и сказал, что скоро у мужа и жены получится завести ребенка, семью, действительно ждало пополнение.

В этот день существует ряд запретов. Например, 18 сентября нельзя надевать грязную или порванную одежду. Считается, что такая неряшливость может притянуть к человеку неудачу.

Чтобы удержать удачу, лучше не брать в руки предметы, которые могут рассыпаться. Говорят, что это является символом утекающего из пальцев благополучия.

Также сегодня не стоит использовать мат. Ведь нельзя сквернословить Захария и Елизавету.

Помимо запретов, существуют традиции и приметы, в которые многие верят. Так, по рябине можно определить, какими будут осень и зима. Если листья стали желтыми, то самое холодное время года придет слишком рано.