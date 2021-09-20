Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму

Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными», – приводит слова спикера Совфеда РИА «Новости».

Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства. «Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах», – сказала спикер Совфеда в эфире телеканала «Россия 1».

«Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно», – сказала Матвиенко.

Она также отметила, что высокая явка на выборах в РФ объясняется новациями в законодательстве, в том числе трехдневным голосованием.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Явка на выборах в Госдуму в РФ к 18:00 мск воскресенья превысила 45%, следует из данных Центризбиркома.