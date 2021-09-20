 

«Единая Россия» получила поддержку 46,71% избирателей на Чукотке

20.09.2021, 6:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» по итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков становится лидером на выборах в Госдуму в Чукотском АО с результатом 46,71% голосов избирателей, сообщили в окружном избиркоме.

«Абсолютным лидером является партия «Единая Россия». Она набрала в регионе более 46,71% голосов, следующей идет ЛДПР: этой политической партии отдали предпочтение 15,61% избирателей, на третьем месте КПРФ – 12,49%», – приводит слова источника в окружном избиркоме ТАСС. Итоговая явка избирателей превысила 61%.

Жители Чукотки 17–19 сентября выбирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав окружной думы. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет.

Согласно данным ЦИК после обработки 50,02% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 46,11% голосов избирателей, КПРФ – 21,40%, ЛДПР – 8,07%, «Справедливая Россия» – 7,62%, «Новые люди» – 5,97%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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