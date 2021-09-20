КНДР обвинила США в провоцировании гонки ядерных вооружений

Решение США передать Австралии технологии для строительства атомных подводных лодок является крайне опасным шагом, который может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире, говорится в комментарии представителя МИД КНДР, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Это крайне нежелательный и опасный акт, который нарушит стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и положит начало гонке ядерных вооружений», – приводит слова дипломатического источника ТАСС. Он указал, что в Пхеньяне «внимательно изучат предысторию» данного решения Вашингтона.

Отметив, что подобные действия администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «подрывают сложившийся международный порядок, угрожая миру и стабильности», представитель МИД подчеркнул, что в такой обстановке решение руководства КНДР укреплять обороноспособность страны было единственно верным.

«Нынешняя ситуация вновь демонстрирует, что наращивание оборонных возможностей в долгосрочной перспективе должно продолжаться для того, чтобы мы были готовы к подобным резким изменениям в сфере глобальной безопасности», – добавил дипломат.

В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.

Китай выразил серьезную обеспокоенность в связи с планами США и Британии помочь Австралии в строительстве атомных подводных лодок и расценил этот шаг как явный акт распространения ядерного оружия. Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.