 

В «Единой России» сообщили о болезни Медведева

20.09.2021, 5:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».

Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент РФ Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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