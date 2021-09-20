Мнение: Выборы 2021. Экзит-полы и первые результаты

Первые результаты выборов в Государственную Дума.

По экзит-полам разброс был следующим.

1. ЕР – 42-47%

2. КПРФ – 18-22%

3. ЛДПР – 8-9%

4. СР – 7-9%

5. Новые люди – 4,7-5,2

По итогам можно будет сравнить.

В общем, все в пределах ожидаемого.

Как обычно 4 партии + небольшая вероятность, что "Новые люди" проползут через барьер, что принципиально ничего не поменяет.

КПРФ ожидаемо добрала за счет протестного голосования и вполне вероятно, у нее будет лучший результат с начала 2000х.. ЕР как обычно доберет на одномандатниках.

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