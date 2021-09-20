 

Мнение: Выборы 2021. Экзит-полы и первые результаты

20.09.2021, 4:48, Разное
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Первые результаты выборов в Государственную Дума.

По экзит-полам разброс был следующим.

1. ЕР – 42-47%
2. КПРФ – 18-22%
3. ЛДПР – 8-9%
4. СР – 7-9%
5. Новые люди – 4,7-5,2

По итогам можно будет сравнить.

В общем, все в пределах ожидаемого.
Как обычно 4 партии + небольшая вероятность, что "Новые люди" проползут через барьер, что принципиально ничего не поменяет.
КПРФ ожидаемо добрала за счет протестного голосования и вполне вероятно, у нее будет лучший результат с начала 2000х.. ЕР как обычно доберет на одномандатниках.

Источник: Colonel Cassad



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