Мнение: Выборы 2021. Экзит-полы и первые результаты
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Первые результаты выборов в Государственную Дума.
По экзит-полам разброс был следующим.
1. ЕР – 42-47%
2. КПРФ – 18-22%
3. ЛДПР – 8-9%
4. СР – 7-9%
5. Новые люди – 4,7-5,2
По итогам можно будет сравнить.
В общем, все в пределах ожидаемого.
Как обычно 4 партии + небольшая вероятность, что "Новые люди" проползут через барьер, что принципиально ничего не поменяет.
КПРФ ожидаемо добрала за счет протестного голосования и вполне вероятно, у нее будет лучший результат с начала 2000х.. ЕР как обычно доберет на одномандатниках.
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Источник: Colonel Cassad
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