Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора региона после обработки протоколов с 99,75% избирательных участков, сообщили в краевой избирательной комиссии. По последним данным, Дегтярев набрал 56,81% голосов избирателей.

«Сейчас у меня на руках информация о результатах голосования, которые включают в себя результаты протоколов с 99,75% избирательных участков. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы. <…> За Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов, что составляет 56,81%», – приводит слова представителя комиссии ТАСС.

По данным избиркома, Марина Ким от «Справедливой РФ – За правду» набрала 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров – 10,2%, Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,53%.

Напомним, после обработки 70,41% протоколов Дегтярев более чем в два раза опережал ближайшего соперника на выборах губернатора Хабаровского края. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.