 

Мнение: О введении нового локдауна против ковида

20.09.2021, 3:38, Разное
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Если говорить по-честному, новый локдаун – это было вполне ожидаемо. Даже прогнозировалось. Но вдруг, в предвыборной суете последних дней и спорах, как голосовать: по-умному или по совести, тема почему-то ушла на второй план. А зря, как теперь выясняется.

В общем, не на те циферки смотрели мы с вами, друзья мои. Не тем голову забивали. За что теперь и придётся поплатиться.

Всего за одну неделю число новых случаев CoVID-19 в Москве увеличилось на 44%, а число госпитализированных – на 23%. Это ещё не катастрофа, но уже тревожно


Фото © @MMI.

Во всех предыдущих эпизодах такие резкие скачки традиционно означали начало новой волны заболеваемости. По-видимому, то, что сейчас происходит в столице – это уже четвёртая волна эпидемии. Московские власти пока никаких заявлений не делали, и ситуацию не комментировали, что и понятно: #выборы. Но они закончились. Да и сезон подоспел.

И теперь – пора.

В крупных московских вузах уже ходят слухи о том, что студентов опять переводят на дистанционное обучение. Причём независимо от наличия прививочных сертификатов. Конечно, это проще и дешевле, чем устанавливать камеры в аудиториях, куда можно было бы допустить вакцинированных студентов, а делать видеокурсы у большинства преподавателей ещё не в чести. Но качество обучения пострадает.

Также, по опыту, эффективно отправлять по домам и школьников. Тем более, что «Дельту» разносят и они, а старшеклассники ещё и сами болеют. Но такое решение означает, что придётся как-то оставлять дома и родителей. То есть, снова удалёнка, от которой опять взвоет московский бизнес.

При этом проблему выросшей заболеваемости столичные власти, вероятно, свалят на отказавшихся прививаться. В связи с чем возможны новые ограничения по QR-кодам. Ну и прочие прелести послевыборной ковид-демократии

Короче, самый важный вопрос на сегодня: вы уже придумали, как не поубивать друг друга и детей на новой удалёнке?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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