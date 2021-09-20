Вязаный свитер с юбкой и кардиган с брюками: осенние комплекты, созданные из простых базовых вещей

Все знают об элегантности француженок и о том, что мода у них в крови. А секрет их прост – они составляют свои комплекты из базовых вневременных вещей, которые превосходно комбинируются друг с другом и никогда не выходят из моды.

Если вы хотите избавиться от мучительных поисков решения при составлении аутфитов, просто приобретите на осень классические предметы гардероба хорошего качества, которые удобны и практичны.

Свитер с юбкой

Вязаный свитер прекрасно подходит для прохладных дней и идеально комбинируется с юбкой. К тому же он может быть шикарным. Для создания женственного образа лучше выбрать модель белого, сливочного или бежевого цвета.

Блейзер с джинсами

Элегантный блейзер сделает любой комплект одежды изысканным. Его можно надевать с джинсами или брюками. Особенно шикарен он в черном, верблюжьем или сером в клетку цвете.

Вязаные платья

Платья хороши не только летом, но и осенью. На прохладное время года лучше выбирать толстые вязаные модели. Они удобные, теплые и красивые.

Кожаная куртка с джинсами

Кожаная куртка – шикарный предмет гардероба. Она великолепно смотрится с любыми джинсовыми вещами.

Кардиган с брюками

Уютные кардиганы на пуговицах – настоящие фавориты холодного сезона. Их можно носить как с брюками, так и с юбками.

Добавив немного украшений, можно сделать обрез еще более эффектным.

Худи в полоску

Незаменимая вещь осеннего гардероба – это худи в черно-белую или сине-белую полоску. Просто, непринужденно, но невероятно шикарно.

Тренчкот

Этот классический предмет – визитная карточка француженок. Традиционный цвет – бежевый или коричневый, хотя не исключаются и черные варианты. Тренч стройнит и придает образу элегантность.

Белая футболка с костюмом

Простая хлопковая футболка актуальна в любое время года. Осенью она великолепно смотрится с костюмами, джинсами, юбками и брюками.

Джинсы скинни с высокой талией

Лучше отдать предпочтение джинсам скинни с высокой талией. Их можно надеть с простой белой футболкой и цветным кардиганом на пуговицах.