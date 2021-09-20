Мнение: Выборная ночь на Алтае

Впервые провел ночь на участке в качестве доверенного лица одного из кандидатов в ГД – интересно было посмотреть на подсчет голосов. Первые 3 часа, признаться, просто жуткая скучища – пока считают и гасят всякие неиспользованные бюллетени. Но потом, уже ближе к полуночи по местному, стало реально интересно! В общем, я смотрю, на Алтае ЕР в пролете – наскребает где-то в районе 30%, КПРФ опережает, но, правда, ненамного. А по округу еще и кандидат от комми пока уверенно выигрывает у едроса.

Удивили результаты “Новых людей” и СР – они тут в районе 7-9%. Откуда?! И очень слаб оказался Жирик. Но главная радость – у Яблока примерно пол-процента! Так им! Если партия напрямую топит за локдауны и принудительную вакцинацию – туда ей и дорога. В общем, появилась реальная надежда избавиться разом и от Явлинского, и от его дурацкой недопартии.

И еще – посмотрел вблизи на несчастных училок, членов избирательных комиссий, на замордованных наблюдателей… и внезапно проникся к ним сочувствием . Особенно по поводу этого дебильного трехдневного голосования.

Какие идиоты его придумали?! Люди буквально падают с ног. Три дня подряд – им надо приходить на работу еще до 8 утра, а уходить в районе 10 вечера. За весь день нельзя толком даже пообедать! И тут еще подсчет бюллетеней вручную; мы закончили примерно в 4 утра – причем никакой “развозки по домам”… не предусмотрено.

Но самое потрясающее: училки с воистину русской покорностью судьбе, расходясь, рассказали, что им скоро… обратно, так как сегодня у многих из них по 7 уроков.

Я помню, что еще лет 20 назад понедельники после выборов обьявляли в школах выходными. Но, оказывается, и это “баловство” успели отменить – и члены УИКов, разойдясь в 3-4 утра, должны к 8 утра возвращаться обратно и отбывать полный рабочий день!

Фантастика какая-то. Но – быль.