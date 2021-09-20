 

Кандидат от «Единой России» победил на выборах в ГД по округу в Ненецком АО

20.09.2021, 2:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставитель «Единой России» Сергей Коткин избран депутатом Госдумы по одномандатному округу № 221 в Ненецком автономном округе по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщили в окружном избиркоме.

«Сергей Коткин от партии «Единая Россия» набрал 39,57% голосов избирателей, за него проголосовали 5072 человека», – приводит слова источника в избиркоме ТАСС.

На втором месте представитель КПРФ Михаил Райн, у него 35,73% голосов. Андрей Смыченков из ЛДПР набрал 6,85%.

Всего в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 221 выдвигались шесть кандидатов – от ЛДПР, «Зеленых», «Справедливой РФ – За правду», «Единой России», КПРФ, «Коммунистов России».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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