Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 40% протоколов

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков.

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков.

«Партия пенсионеров» набирает 2,76%, «Коммунисты России» – 1,40%, Партия «Яблоко» – 0,98%, РЭП «Зеленые» – 0,94%, «РПСС» – 0,72%, Партия «Родина» – 0,68%, «Зеленая альтернатива» – 0,56%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.