«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 193 одномандатных округах

«Единая Россия» лидирует в 193 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09% протоколов с избирательных участков.

«Единая Россия» лидирует в 193 из 225 одномандатных округов», – свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09% протоколов с избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, КПРФ лидирует в 16 округах, «Справедливая РФ – За правду» – в восьми. В одном округе лидируют ЛДПР, партия «Яблоко», партия «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 40,02% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,55% голосов избирателей, КПРФ – 21,66%, ЛДПР – 8,22%, «Справедливая Россия» – 7,57%, «Новые люди» – 6,14%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.