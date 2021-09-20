Обозреватель Figaro – на американское «предательство века» Франция должна ответить решительными шагами к независимости

На этой неделе три союзника Франции: США, Великобритания, Австралия — нанесли ей удар в спину, сорвав «контракт века» на поставку подводных лодок, пишет обозреватель Le Figaro Эдуар Тетро. По мнению публициста, ответом Франции на предательство со стороны США должно стать усиление собственной автономии, повышение расходов на оборону и отказ от услуг американских финансовых корпораций, передающих данные правительству США.



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На этой неделе три союзника Франции: США, Великобритания, Австралия — совместно и после многомесячного заговора молчания решили нанести ей удар в спину, пишет на страницах Le Figaro публицист Эдуар Тетро, вспоминая по случаю об известном выражении: «Избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам справлюсь». «Контракт века» на поставку Австралии подводных лодок, выигранный компанией Naval Group в 2016 году, превратился для франко-американских отношений в «предательство века», констатирует автор.

Как замечает публицист, до недавнего времени ответственность за изменение поведения американцев по отношению к своим историческим союзникам, в первую очередь к Франции, возлагалась «на широкие плечи Дональда Трампа». «Но именно Джо Байдену мы обязаны позорным фиаско в Афганистане и оставлением талибам и их союзникам-террористам огромного арсенала оружия, которое они будут использовать против нас, когда придёт время. Именно ему мы обязаны этим новым предательством, исполненным так чисто, что наша разведка ничего не предвидела», — обращает внимание Тетро. Очевидно, что американская держава лучше подготовлена для подрыва французских интересов, чем для успешного вывода войск из Афганистана, Сирии и Ирака, иронизирует автор.

При этом дипломатические и экономические возможности Франции перед лицом вызывающей беспокойство американской дипломатии ограничены. Одно из очевидных искушений в этой ситуации — выход из состава объединённого военного командования НАТО, но остаётся вопрос: «куда и с кем идти» после. Единственный возможный ответ таков: «во всё более опасном мире мы никогда не станем впутываться в повестку США, Китая или Германии», считает автор.

Одним из примеров конкретных действий, которые необходимо предпринять Франции после перенесённого оскорбления от американцев, публицист называет запрет всем администрациям, государственным предприятиям, предприятиям стратегического значения и компаниям, имеющим государственный капитал, прибегать к услугам инвестиционных банков или консалтинговых фирм США.

Как напоминает Тетро, закон под названием «Патриотический акт» обязывает американские финансовые фирмы и посредников, собирающих стратегически важную информацию, предоставлять федеральному правительству США все свои данные. Не способствовало ли потери контракта Naval Group чрезмерное присутствие американских консалтинговых компаний во французском государственном аппарате и военно-промышленном аппарате, задаётся вопросом публицист. На его взгляд, было бы неплохо, если бы французские власти оперативно взяли на себя инициативу по устранению американских компаний с этого рынка, тем самым способствуя развитию существующих французских и европейских игроков, более близких и сильнее заботящихся об устойчивых интересах собственной страны.

Помимо этого, автор призывает Францию пересмотреть распределение бюджетных средств, напоминая, что повсеместно прославляемый план поддержки экономики после пандемии на сумму €100 миллиардов не предусматривает инвестиций в оборону, в то время как «космос милитаризуется, Тихий океан стремительно вооружается, Африка пылает, а Турция, джихадисты и РФ угрожают».

То же самое можно сказать и о резком росте операционных расходов государства, на которые сейчас приходится 75% бюджета, и социальных расходов, которые «не подготавливают будущее, а обезболивают общество, которому страшно не хватает коллективных проектов и амбиций».

«Может ли страна, которая сегодня поворачивается спиной к собственной обороне и собственному будущему и теряет смысл усилий (где аналоги, с точки зрения экономии, организации и рабочей нагрузки, новых огромных расходов?), по-прежнему пользоваться уважением как своих союзников, так и своих противников?» — интересуется Тетро, напоминая, что у президента Макрона осталось всего несколько месяцев, чтобы начать конкретные действия в духе обороны.