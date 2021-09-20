Главные камни силы, второстепенные – гармонии: список для знаков зодиака

Жизнь слишком коротка, чтобы носить неправильные украшения. В поисках подходящих камней звезды могут помочь.

Для каждого знака зодиака есть свои камни силы – главные камни, но есть и второстепенные. Они также очень важны. У них немного другая задача – гармонизировать энергию. В статье даны списки и тех, и других камней.

Овен

Женщина-Овен любит подчеркивать свою индивидуальность. Ей лучше всего подходят серьги, а также аксессуары для волос.

В украшениях также она ищет любимый цвет знака: красный, например, представлен в рубине. Но и бриллиант вполне по вкусу женщине-Овну, а также гематит, красное дерево, обсидиан, мукаит и тигровый глаз.

Первое десятилетие: гранат.Второе десятилетие: красная яшма (главный камень).Третье десятилетие: огненный агат.

Гармонизирующим действием обладают аметист, розовый кварц.

Телец

Поскольку для женщины-Тельца важен статус, то она откажется от бижутерии. Настоящие драгоценности быстро окупаются, так что это означает для нее экономию.

Цвета розовый, коричневый и светло-коричневый больше всего нравятся Тельцу, ей также подойдет розовый кварц или агат, а также авантюрин, хризоколл, тигровый глаз.

Первое десятилетие: красный сердолик.Второе десятилетие: янтарь (главный камень).Третье десятилетие: медовый кальцит.

Гармонизация: малахит, агат.

Близнецы

Дамы-Близнецы любят пробовать новое и игриво подходят к выбору ювелирных изделий. Они любят красочные браслеты, множество колец и серьги размера XL. Женщина-Близнец в первую очередь хочет выделиться. Конечно, она в курсе текущих модных тенденций в области ювелирных изделий. Она часто прибегает к высококачественной бижутерии, но в ее шкатулке также есть настоящие драгоценности.

Любимый цвет Близнецов – желтый во всех возможных оттенках. Любимые драгоценные камни – аметист, кальцит, голубой халцедон, мукаит, океанический аспис, турмалин, рубеллит, топаз, берилл и янтарь.

Первое десятилетие: золотистый топаз и желтый опал.Второе десятилетие: пирит золотисто-желтый (главный камень).Третье десятилетие: желтый флюорит.

Гармонизируют тигровый глаз, аквамарин и желтая яшма.

Рак

Коллекция украшений женщины-Рака может быть не такой обширной, у нее есть несколько классических наборов, состоящих из сережек, цепочки и браслета. Для нее важно, чтобы они были вне времени, поэтому жемчуг входит в число ее любимчиков. Желтое золото не слишком любит этот водяной знак, скорее, женщина-Рак выберет украшения из серебра или белого золота.

Рак предпочитает драгоценные камни, такие как флюорит, кунцит, лабрадорит, лунный камень, сердолик и опал.

Первое десятилетие: желтая яшма.Второе десятилетие: турмалиновый кварц и рутиловый кварц (основной камень).Третье десятилетие: аммонит.

Гармонизирующим действием обладают амазонит, сердолик, кальцит и янтарь.

Лев

Дамы-Львы – любимые клиентки ювелиров, потому что они обладают безупречным вкусом и умеют ценить прекрасное. Лев предпочитает изделия, выполненные на заказ, со специальными камнями.

Любимчики – янтарь, кальцит, мукаит, тигровый глаз, тигровое железо и топаз.

Первое десятилетие: алмаз.Второе десятилетие: гранат и цитрин (главный камень).Третье десятилетие: рубин, желтый турмалин и желтый флюорит.

Гармонизирующим действием обладают кунцит, алмаз и коричневый турмалин.

Дева

Дева не любит хвастаться, она очень прагматична в выборе украшений. Неудивительно, что ей так нравятся часы, потому что они служат одной цели. При выборе полагается на опыт, поэтому традиционные бренды или престижные фирменные продукты у Девы выходят на первое место. Однако она никогда не стала бы украшать себя драгоценностями. Ее стиль – приуменьшение.

Предпочтительными драгоценными камнями Девы являются агат, аметист, голубой халцедон, халькопирит, хризопраз, флюорит, галит, иолит, родонит, содалит.

Первое десятилетие: яшма, хризоберилл или желтый нефрит.Второе десятилетие: тигровый глаз, лизардит и бразилианит (главный камень).Третье десятилетие: золотой топаз, цитрин, желтый сапфир и серпантин.

Уравновешивающим и гармонизирующим действием обладают рутиловый кварц, рубеллит (красный турмалин) и чароит.

Весы

Весы любят яркие, светлые, благородные оттенки, такие как белый. Однако больше всего им нравится носить зеленый цвет. Любимые камни – аквамарин, хризоколл, хризопраз, розовый кварц.

Первое десятилетие: перидот.Второе десятилетие: травянисто-зеленый нефрит (главный камень).Третье десятилетие: изумруд или авантюрин.

Камни, такие как лазурит, малахит, красная яшма и гелиотроп, оказывают гармонизирующее действие.

Скорпион

Мистическая аура, окружающая леди-Скорпиона, также отражается на ее украшениях, которые она умело использует для соблазнения. Она предпочитает для этого серебро и белое золото, желтое золото она носит в сочетании с цветными камнями. Даже кольца с опалом или ониксом очень хорошо выделяют ее из толпы – в конце концов, это может носить не каждый.

Темные цвета, такие как черный, темно-синий и землистые оттенки, особенно нравятся Скорпиону. Предпочтительными драгоценными камнями являются эпидот, гематит, красное дерево, обсидиан, океанический аспис, халькопирит.

Первое десятилетие: малахит.Второе десятилетие: бирюза (главный камень).Третье десятилетие: амазонит.

Уравновешивающим действием обладают хризопраз, флюорит и рубин.

Стрелец

Женщины-Стрельцы из своих путешествий привозят себе то или иное украшение. Коллекция ювелирных изделий универсальна.

Предпочтительными драгоценными камнями являются лабрадорит, лазурит, магнетит, сапфир, изумруд, содалит и топаз.

Первое десятилетие: ларимар или зейрингит.Второе десятилетие: халцедон светло-голубой (главный камень).Третье десятилетие: танзанит или содалит.

Уравновешивающим действием обладают доломит, азурит-малахит и голубой турмалин.

Козерог

В центре внимания женщина-Козерог находится довольно неохотно. Соответственно, она также тонко выбирает свои украшения. В повседневной жизни она обходится без них.

Козерог больше всего ценит тонкие драгоценные камни. Предпочтительными являются хризоколл, флюорит, гематит-опалит, рутиловый кварц и топаз.

Первое десятилетие: аметист.Второе десятилетие: горный хрусталь (главный камень).Третье десятилетие: черный необработанный алмаз, ониксовый обсидиан.

Гармонию создают морганит, черный турмалин.

Водолей

Дамы-Водолеи – независимые, дальновидные. Они не следуют тенденциям, они их устанавливают. Вдохновение могут найти в этно-стиле, так же как и в классике.

Аквамарин в сочетании с золотом ей подходит. Сама же она предпочитает такие камни, как танзанит, содалит, аквамарин и флюорит.

Первое десятилетие: синий лабрадорит.Второе десятилетие: аквамарин (главный камень).Третье десятилетие: синий топаз.

Второстепенные камни, такие как арагонит и магнезит, оказывают уравновешивающее действие.

Рыбы

Чувствительная леди-Рыба не поклонница ярких цветов. Выбирая свои украшения, она предпочитает мягкий импрессионистский стиль. Прозрачные стеклянные бусины вполне ей по вкусу.

Зеленые и синие, белые и нежные розовые оттенки больше подходят для прохладной цветовой палитры. Изумруд и танзанит являются одними из любимых.

Первое десятилетие: розовый кунцит или розовый кварц.Второе десятилетие: морганит (главный камень).Третье десятилетие: гирасол.

Гармонично действуют ларимар, агат, бирюза и аметист. Кстати, лунный камень – ее талисман удачи.