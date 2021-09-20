Скончался школьник из Запорожья, который на уроке пережил клиническую смерть и попал в больницу

Подросток находился в областной детской больнице.

Мать мальчика поблагодарила врачей и всех, кто молился за ее сына.

Иван учился в городской гимназии №8, ему стало плохо на уроке, и до приезда “скорой” реанимационные действия проводили инженер по охране труда и медсестра. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В августе был похожий случай с другим учеником той же гимназии. “Индустриалка” пишет, что во время отдыха в лагере плохо стало 12-летнему Тимофею Дегальцеву, он умер 26 августа, через несколько дней после госпитализации.

Depo.Запорожье отмечало со ссылкой на директора гимназии Ирину Бирюкову, что у Тимофея был энцефалит, а у Ивана – проблемы с сердцем. 14-летний подросток якобы ранее уже терял внезапно сознание – в марте и июне, после чего его обследовали и обнаружили сердечную патологию.

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