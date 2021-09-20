Венедиктов пояснил процедуру подсчета голосов москвичей с «отложенным решением»

Голоса избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос», – приводятся слова Венедиктова на сайте Общественной палаты Москвы.

Как сообщал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, функцией «отложенного решения» воспользовались порядка 16% участников онлайн-голосования.

По словам Венедиктова, дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

Явка при дистанционном голосовании в Москве (ДЭГ) достигла 96,5%: из 2014765 записавшихся на онлайн-голосование избирателей в нем приняли участие 1943590 человек.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.