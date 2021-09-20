В Госдуме обвинили СМИ Запада в попытке дискредитации выборов в России

Кампания с целью дискредитации российских выборов развернулась в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к РФ пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии в понедельник.

По словам Пискарева, наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Британии, Германии, Франции и Чехии, причем число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования.

Накануне РФ передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.