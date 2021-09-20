 

CBS – обошлось без нового штурма — на митинге у Капитолия полиции оказалось гораздо больше, чем протестующих

20.09.2021, 1:16, Новости дня
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Вопреки прогнозам, акция в поддержку участников январского штурма Капитолия собрала всего 450 человек. Участники демонстрации заметно уступали числом сотрудникам правоохранительных органов, которые в этот раз тщательно подготовились к возможным эксцессам, передаёт CBS News.

Перенесёмся в столицу, где сегодня из-за митинга в поддержку участников бунта 6 января присутствовало большое количество стражей правопорядка. С нами на связи оттуда корреспондент CBS Джефф Пегейс. Джефф, как всё происходило?

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС, корреспондент CBS News: Что ж, Эррол, до сегодняшнего дня ожидалось, что на митинг соберутся примерно 500 человек. Но в итоге, по данным полиции, пришли только 450 человек, и их было гораздо меньше, чем полицейских.

Огромное количество полицейских охраняло периметр здания Капитолия. Некоторые офицеры облачились в защитное снаряжение, другие передвигались на велосипедах. Все они были частью мощных оперативных сил безопасности, призванных отразить любое потенциальное насилие. Стражи правопорядка стремились помешать противникам митинга попасть на основную демонстрацию.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС: Вы видите эту группу полицейских на велосипедах. Их около 15–20 человек, и они выпроваживают противника митинга. Это был мужчина, одетый во всё черное с плакатом, на котором упоминалось Black Lives Matter.

Митинг в поддержку участников протеста 6 января продолжался.

МУЖЧИНА: Нам нужно начать говорить: «Хватит!»

Организаторы хотели привлечь внимание к тому, что они считают несправедливым обращением с некоторыми из арестованных в связи с восстанием 6 января.

МЭТТ БРЕЙНАРД, организатор протестов: Речь идёт о справедливости и предвзятости.

Мэтт Брейнард — один из организаторов акции.

МЭТТ БРЕЙНАРД: Речь идёт о множестве находившихся там в тот день людей, которым не были предъявлены обвинения в насилии, нападении на полицейских или разрушении имущества, и о несправедливом отношении к ним.

Многим упомянутым на митинге людям инкриминируют нападение на сотрудников полиции. Джонатану Меллису предъявляют обвинения по 10 пунктам, среди которых нападение, сопротивление аресту и сдерживание полицейских с помощью опасного оружия. Райана Зинка обвиняют в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

УЧАСТНИКИ ШТУРМА КАПИТОЛИЯ: (Скандируют.) США! США!

На протяжении нескольких недель полиция опасалась повторения беспорядков 6 января, которые привели к гибели пяти человек, ранению свыше 100 полицейских и повреждениям здания Капитолия на миллионы долларов. В этот раз стражи правопорядка оказались готовы.

ДЖЕФФ ПЕГЕЙС: Позже сегодня полиция сообщила нам, что они произвели здесь всего четыре ареста, причём только один из них за хранение огнестрельного оружия. Эррол?

Джефф Пегейс, спасибо.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.



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