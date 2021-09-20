Любовь будет на первом плане у всех знаков зодиака: женский гороскоп на 20-27 сентября

Астрологи составили женский гороскоп на 20-27 сентября 2021 года. В целом неделя будет спокойной и размеренной. В отношениях с близкими обещают взаимопонимание и гармонию. Несмотря на ненастную погоду, на первый план выйдет любовь. Впрочем, идиллию пророчат не для всех.

Овнам

Овнов звезды предостерегают опасаться соперниц, недоброжелателей и в целом токсичных людей. Снизьте общение с неприятными личностями до минимума. Ожидаются сцены ревности и недопонимания с любимыми партнерами. Но проблема не разрастется до вселенских масштабов. Милые бранятся – только тешатся.

Зато в делах финансовых надо держать ухо остро. В России наблюдается эпидемия мошенничества. При возникновении непонятных ситуаций обязательно посоветуйтесь с близкими родственниками, которым доверяете.

Тельцам

Для представителей этого знака зодиака середина сентября выдастся удачной во всех сферах жизни – от работы до романтики. Дела будут спориться, астрологи рекомендуют дать старт проектам, которые вы откладывали до лучших времен. Но чтобы добиться успеха, отбросьте шаблоны. Нынешнее время любит креативных и оригинальных личностей.

Близнецам

Для женщин-близнецов неделя обещает быть сложной, насыщенной на события, но при этом удачной. Время и усилия не будут потрачены зря. Проявляйте больше активности! Это поможет не только согреться и взбодриться, но и достигнуть зримых результатов в карьере и финансах.

Настало время на недельку снять царскую корону и снизойти до желаний мужа. Балуйте его, пестуйте – это воздастся сторицей. Если вы в поиске, немного снизьте планку требований и станьте чуть доступнее богини.

Ракам

Небеса благосклонны к представительницам лучшей половины человечества, родившимся под созвездием Рака. Не удивляйтесь, если свершатся ваши самые сокровенные мечты. Градус удачи обещает быть высоким.

Чтобы желания сбывались, психологи советуют визуализировать свои мечты, но только те, которых достичь реально. То есть думайте не только о мире во всем мире, но и о поездке на Мальдивы или новеньком смартфоне.

Также неделя благоприятна для поиска лучшей работы, смены рода деятельности, начала коммерческого или творческого проекта. Положительным будет решение вопросов юридического характера.

Львам

Львицы – держите хвост трубой! Если чувствуете апатию, упадок сил, почистите энергетику в доме, избавьтесь от старых вещей. Приветствуется генеральная уборка и ремонт. В делах руководствуйтесь логикой больше, чем эмоциями.

Девам

В целом неделя сулит удачу. Но будьте осторожны в ближайшее полнолуние, которое случится 21 сентября. Старайтесь в этот день активничать по минимуму, снизьте число контактов, на работе будьте тише воды, ниже травы. Дома вместо пиления мужа сядьте просматривать любимый сериал.

Как только Луна пойдет на спад, хватайте любимого мужчину под руки и устройте ему романтические каникулы в награду за терпение. Одиноким звезды рекомендуют энергичнее оглядываться по сторонам – шанс встретить того самого возрастет в разы.

Весам

Подготовьтесь морально и физически к общению с мужчинами. И не только на работе. Но речь идет не о любовных приключениях, а о социальных связях. Возможно, вам предложат поучаствовать в интересном проекте. Но решение принимайте обдуманно и взвешивайте не только слова, но и дела. На личном фронте все будет окей.

Скорпионам

Если вы увидите в толпе девушку, излучающую обаяние и харизму, знайте – это идет Скорпион. Звезды на ближайшее время наделят их лучистой энергией, приманивающей противоположный пол. На бытовом уровне возможны мелкие неурядицы.

Стрельцам

Пора уже отбросить негативные мысли и взяться за себя всерьез! Настало время добиваться успеха в личной жизни. Не прячьтесь под теплым пледом, чтобы оставаться в зоне комфорта. Вам требуется встряска, активность, всплеск адреналина.

Козерогам

Вам в жизни необходимы некоторые перемены. Устройте перестановку в доме, заведите домашнего питомца, или на худой конец посадите новое комнатное растение. Если ваши планы поменяются, не пугайтесь – все изменения к лучшему.

Водолеям

Из-за полнолуния 21 сентября начало недели выдастся вялым, сонным, скучным. Посвятите это время уборке. Но к середине дела наладятся. Астрологи советуют больше общаться с другими женщинами – подругами, родственниками, коллегами. Задушевные разговоры помогут настроиться на добрый лад. Удачным будет шопинг на выходных.

Рыбам

Неделька ожидается не самой приятной. Готовьтесь к негативу со стороны некоторых окружающих. Постарайтесь выработать меры защиты, меньше провоцируйте возможные ссоры. К четвергу накал страстей угаснет и можно будет расслабиться. Сохраняйте позитив и не стесняйтесь обращаться за помощью.