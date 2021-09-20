Венедиктов рассказал о процедуре подсчета голосов москвичей, использовавших “отложенное решение”

Голоса онлайн-избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут дополнительно пересчитаны. Это нужно для того, чтобы убедиться в корректности результатов волеизъявления жителей столицы.

Данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, журналист Алексей Венедиктов.

“А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос”, – отметил он.

На дистанционное голосование в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Из них около 16% воспользовались функцией отложенного решения, уточнил Венедиктов.

Проверка столь большого объема данных потребует времени, отметил руководитель Штаба.

Явка на онлайн-выборах в Госдуму в Москве составили 96,5%. В дистанционном голосовании приняли участие 1 943 500 жителей столицы.

Москвичи отметили удобство электронного голосования. В свою очередь эксперты указали на надежность и защищенность системы.

В Москве с 17 по 19 сентября выбирали депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципального совета района Щукино. Жители столицы могли проголосовать как на избирательных участках, так и онлайн.