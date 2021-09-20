 

Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов

20.09.2021, 0:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПартия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.

«Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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