Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков.

«Партия пенсионеров» набирает 2,79%, «Коммунисты России» – 1,43%, РЭП «Зеленые» – 0,98%, Партия «Яблоко» – 0,92%, «РПСС» – 0,73%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,14%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.