 

«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 189 одномандатных округах

20.09.2021, 0:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Единая Россия» лидирует в 189 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков.

«Единая Россия» лидирует в 189 из 225 одномандатных округов», – свидетельствуют данные ЦИК после обработки 30,22% протоколов с избирательных участков.

Согласно данным ЦИК, КПРФ лидирует в 15 округах, «Справедливая РФ – За правду» – в шести. В одном округе лидируют партия «Родина», «Гражданская платформа», ЛДПР и партия «Яблоко».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 30,19% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,13% голосов избирателей, КПРФ – 21,85%, ЛДПР – 8,37%, «Справедливая Россия» – 7,39%, «Новые люди» – 6,35%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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