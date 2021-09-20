Зрелый возраст – это здорово: несколько советов от матери Илона Маска, которые объясняют, кто способен воспитать гения

Во многих странах 21 сентября отмечают два праздника – Рождество Пресвятой Богородицы и День матери. В этот день принято не только поздравлять своих мам, но и вспоминать удивительных женщин, которые могут служить примером для подражания.

Одной из них является Мэй Маск. 73-летняя женщина, воспитавшая троих талантливых детей, продолжает работать и заниматься саморазвитием. Имея пятидесятилетний опыт работы в модельном бизнесе, она и сегодня периодически появляется на обложках журналов Vogue, Elle, New York Magazine, Time, а с крупными брендами заключает контракты. Кроме того, она является известным диетологом и экспертом по вопросам здорового питания.

В автобиографии, которая получила название «Женщина, у которой есть план», Мэй поделилась своими правилами, которые помогли ей сохранить здоровье и красоту, быть для своих детей самой лучшей мамой, остаться уверенной в своих силах.

Начать все заново никогда не поздно

Мэй рассказала журналистам, что жизнь с нуля она начинала несколько раз. Будучи взрослой женщиной, она успела пожить в девяти городах и трех странах. В модельный бизнес Маск вернулась, когда ей было уже за шестьдесят. Когда ей было 69 лет, косметический бренд CoverGirl выбрал ее своим лицом.

Сейчас Мэй продолжает активно сниматься для глянцевых изданий. Эта женщина имеет два высших образования (нутрициолога и диетолога). Интересно, что второе она получила, когда осталось одинокой мамой троих подростков.

Мэй считает, что главное в каждом начинании — не лениться социализироваться и заводить знакомства с новыми людьми.

Из многих ситуаций есть несколько выходов, а не один

После пятидесяти лет, переехав в Нью-Йорк, Маск заключила свой первый контракт, но он оказался кабальным. Активно «продавать» Маск агентство не желало, объясняя это тем, что на нее нет запросов, но и договор не расторгало. Когда количество съемок практически свелось к нулю и Маск оказалась в критическом положении, она внимательно перечитала контракт и выяснила, что он действовал только в Нью-Йорке.

Она связалась с агентами из других штатов, и начала активно летать на съемки в другие страны и города. Ее карьера мгновенно начала рост.

Продуманный гардероб необходим для успеха

Мэй Маск рекомендует тем, кто не умеет стильно одеваться, подружиться с теми, у кого отменный вкус. Мэй благодарна своей подруге Джулии (она стилистка), которая помогла ей создать универсальный повседневный и деловой гардероб.

Нескольких бюджетных костюмов Мэй Джулия заменила на один новый, который прекрасно на ней сидит и дорого смотрится. Такую вещь можно рассматривать, как долгосрочную инвестицию, а не дорогую сиюминутную блажь. Маск считает, что в гардеробе каждой женщины должны быть базовые вещи: черные джинсы, легинсы из искусственной кожи, серое универсальное шерстяное пальто либо тренчкот и качественный пиджак, который придаст шик образу.

Можно пренебречь макияжем, но не санскрином

Даже если природа наделила вас привлекательной внешностью, это не означает, что вы можете позволить себе выглядеть блекло. Маск рекомендует экспериментировать с макияжем: это очень интересно в разном возрасте. Мэй ежедневно очищает и увлажняет кожу, а перед выходом на улицу в любую погоду обязательно наносит солнцезащитный крем.

Вы можете не наносить макияж — это ваше право. Если вы не защищаете лицо от солнечных лучей, то вы рискуете состариться раньше срока.

Если не хватает уверенности в себе, притворитесь, что у вас ее с избытком

Даже очень привлекательную женщину сутулость делает печальной и угрюмой. Чтобы выглядеть успешной, Мэй советует уделить внимание осанке: отвести плечи назад, распрямиться, расслабить мышцы лица и никогда во время разговора не отводить взгляда от лица собеседника.

Разрешите детям нести ответственность за свои поступки и прислушивайтесь к их интересам

Мэй является счастливой мамой троих детей: Кимбала, Тоски и Илона. Все они стали успешными бизнесменами. Кимбал — ресторатор и просветитель, выступающий за концепцию «с поля на стол». Он создает сады и огороды при школах, в которых учатся дети из малообеспеченных семей. Тоска возглавляет кинопродюсерскую компанию. Илон Маск, как известно, строит ракеты и мечтает изменить будущее.

В молодости Мэй приходилось много работать, чтобы самой содержать детей. Она никогда не контролировала их успеваемость и не проверяла домашние задания. Их интересы вне школы она поощряла всегда: любовь к приготовлению пищи у Кимбала, страсть к театру Тоски, увлечение компьютерами Илона.

Просите о помощи, если она вам необходима, и будьте отзывчивы

Мэй Маск была замужем лишь однажды, но брак счастливым не был. Ей пришлось пережить постоянные унижения и бытовое насилие. Уйти от мужа она собиралась уже через год после заключения брака, но в 70-е в ЮАР, где жила семья, подобная ситуация была немыслимой.

Женщине пришлось терпеть еще долгих десять лет, прежде чем она решилась вернуться к своей маме с детьми. Маск считает, что необходимо проявлять доброту к незнакомым людям: оказывать помощь тем, кто оказался в беде, или знакомиться с теми, кто чувствует одиночество на вечеринке и молча стоит в углу с бокалом вина. Велика вероятность, что вы познакомитесь с очень интересным человеком.

В любви не везет? Заведите собаку!

Маск признается, что однажды она поняла, что если когда-то она захочет отношений, то на компромиссные варианты соглашаться не будет, поскольку много раз она разочаровывалась в представителях сильного пола.

Большинство мужчин, с которыми она начинала встречаться, говорили лишь о себе, жаловались на жизнь. Она понимала, что это не те люди, с которыми ей хочется прожить до конца жизни. Чтобы сбежать с неудачного свидания, Мэй часто использовала отговорку: «Мне пора выгуливать собаку».

Недавно старший сын подарил маме гибрида таксы и йорка. Четвероногий друг обожает свою хозяйку, а она считает, что это самые счастливые отношения, которые были в ее в жизни.

Питание необязательно должно быть безупречным, как и вы сами

Питаться правильно необходимо для того, чтобы чувствовать себя лучше, а не для того, чтобы вас кто-то похвалил. Мэй уверена, что большинство современных диет – это модная блажь. Она рекомендует проверять профессионализм и классификацию специалистов, чьим рекомендациям вы собираетесь следовать.

Маск ни на минуту не сомневается, что те, кто предпочитает включать в свой рацион безглютеновое печенье, просто ищут себе оправдание, чтобы наесться чего-то вкусного вместо еды полезной. Мэй считает, что нет ничего лучше, чем частый прием пищи мелкими порциями, чтобы не переедать. Не держите рядом продукты-триггеры, которые вызывают у вас соблазн их съесть. Берите с собой на работу сухофрукты или орешки на перекус, если не уверены, что сможете пообедать вовремя.

Зрелый возраст — это здорово

Мэй Маск утверждает, что именно сейчас она наслаждается жизнью больше, чем когда-либо прежде. С семьей и по работе она часто путешествует, читает лекции, принимает участие в модных показах, приветствует новые возможности, чувствует себя счастливой и востребованной. У нее всегда есть план действий на ближайшую и отдаленную перспективу.

Но важнее всего то, что возраст приносит ей уверенность и мудрость.