“Касается каждого”. В Гослесагентстве Украины оценили инициативу посадить 1 млрд деревьев за три года

“Эта инициатива сложная, но она абсолютно реальная. […] Только Гослесагентство высаживает за год 200 млн новых деревьев. Если к этой акции присоединятся все остальные пользователи и просто каждый сознательный гражданин, я считаю, что это абсолютно по силам”, – сказал он.

Глава Гослесагентства считает, что в этом заинтересован каждый украинец.

“Те критические и негативные изменения климата, которые мы уже чувствуем, – пылевые бури, расширение пустынь, наибольшая распаханность земель в Украине среди стран Европы – это нужно останавливать не только президенту и лесникам, это касается непосредственно каждого, кто планирует жить и создавать условия для будущих поколений”, – объяснил Болоховец.

Он отметил, что в Украине 10 млн гектаров лесов, из которых на 7,6 млн гектаров “работает” Гослесагентство.

Контекст:

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщило 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. “По европейским рекомендациям оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн гектаров новых лесов”, – пишет ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов “Зеленая страна”. Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

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