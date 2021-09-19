Microsoft выпустила еще одну версию Windows 11

Как стало известно, компания Microsoft выпустила в свет еще одну версию новой операционной системы Windows 11. В данном случае речь идет о сборке под номером 22000.194.

По сообщению компании-разработчика, данный вариант Windows вышел в связи с тем, что были исправлены обнаруженные во время тестов баги и ошибки. Также система была улучшена за счет обеспечения новых функций и поддержки приложений, для работы часов, калькулятора и др.

Представители компании утверждают, что пользователи больше не будут сталкиваться с немотивированными блокировками устройств, подсоединенных через Bluetooth. Другие недостатки, с которыми сталкивались тестеры, также устранены, говорят специалисты. В целом, Windows 11 уже готова к полноценному запуску.