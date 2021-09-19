 

Microsoft выпустила еще одну версию Windows 11

19.09.2021, 23:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, компания Microsoft выпустила в свет еще одну версию новой операционной системы Windows 11. В данном случае речь идет о сборке под номером 22000.194.

По сообщению компании-разработчика, данный вариант Windows вышел в связи с тем, что были исправлены обнаруженные во время тестов баги и ошибки. Также система была улучшена за счет обеспечения новых функций и поддержки приложений, для работы часов, калькулятора и др.

Представители компании утверждают, что пользователи больше не будут сталкиваться с немотивированными блокировками устройств, подсоединенных через Bluetooth. Другие недостатки, с которыми сталкивались тестеры, также устранены, говорят специалисты. В целом, Windows 11 уже готова к полноценному запуску.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Великобритания вышла на второе место в мире по числу новых случаев COVID-19 в сутки

04.11 / В суде по MH17 хотят допросить Геращенко и Авакова

07.08 / 6 августа на Донбассе не было зафикисировано ни одного обстрела, сегодня стреляли уже дважды

02.02 / Германия не намерена отказываться от «Северного потока — 2» по требованию Франции

02.06 / Назван процент считающих себя полностью здоровыми россиян

04.03 / Московская биржа открылась разнонаправленно

14.04 / Euronews – ВОЗ предупреждает о критической точке в борьбе с пандемией COVID-19

23.06 / Свитолина обыграла испанку Бадосу и вышла во второй круг на турнире в Истборне

19.08 / Прокуратура сообщила о новых обысках на коммунальных предприятиях Киева и в горгосадминистрации

24.10 / Торговля оружием, вымогательство, наркотики. Офис генпрокурора сообщил о разоблачении масштабной ОПГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика