 

Венедиктов объяснил процедуру подсчета результатов электронного голосования

19.09.2021, 23:46, Разное
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Причиной задержки расшифровки глава Штаба назвал переголосование. Необходимо учитывать только последний голос для расшифровки, пояснил он.

“Сначала мы взяли Щукино, потом мы возьмем МГД, и это на подходе, потом мы возьмем федерацию. Щукино и МГД – это десятки тысяч. Федерация – 2 млн”, – отметил руководитель Штаба.

Напомним, что в 20 часов вечера в столице завершились выборы депутатов Госдумы, Московской городской думы и совета депутатов муниципального района Щукино. Жители столицы могли отдать голос на избирательных участках или при помощи дистанционного голосования.

На онлайн-выборы в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Итоговая явка составила 96,5%.

Дистанционное голосование в Москве было честным, подчеркнул Венедиктов. При этом он отметил, что Штаб зафиксировал попытки взлома ДЭГ.

“Попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа – эти выборы честные”, – рассказал журналист.

Напомним, что голосующие онлайн автоматически стали участниками розыгрыша квартир, автомобилей и призовых баллов. Победители определились 18 и 19 сентября.



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