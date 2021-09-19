Венедиктов объяснил процедуру подсчета результатов электронного голосования

Причиной задержки расшифровки глава Штаба назвал переголосование. Необходимо учитывать только последний голос для расшифровки, пояснил он.

“Сначала мы взяли Щукино, потом мы возьмем МГД, и это на подходе, потом мы возьмем федерацию. Щукино и МГД – это десятки тысяч. Федерация – 2 млн”, – отметил руководитель Штаба.

Напомним, что в 20 часов вечера в столице завершились выборы депутатов Госдумы, Московской городской думы и совета депутатов муниципального района Щукино. Жители столицы могли отдать голос на избирательных участках или при помощи дистанционного голосования.

На онлайн-выборы в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Итоговая явка составила 96,5%.

Дистанционное голосование в Москве было честным, подчеркнул Венедиктов. При этом он отметил, что Штаб зафиксировал попытки взлома ДЭГ.

“Попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа – эти выборы честные”, – рассказал журналист.

Напомним, что голосующие онлайн автоматически стали участниками розыгрыша квартир, автомобилей и призовых баллов. Победители определились 18 и 19 сентября.