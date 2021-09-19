Венедиктов объяснил процедуру подсчета результатов электронного голосования
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Причиной задержки расшифровки глава Штаба назвал переголосование. Необходимо учитывать только последний голос для расшифровки, пояснил он.
“Сначала мы взяли Щукино, потом мы возьмем МГД, и это на подходе, потом мы возьмем федерацию. Щукино и МГД – это десятки тысяч. Федерация – 2 млн”, – отметил руководитель Штаба.
Напомним, что в 20 часов вечера в столице завершились выборы депутатов Госдумы, Московской городской думы и совета депутатов муниципального района Щукино. Жители столицы могли отдать голос на избирательных участках или при помощи дистанционного голосования.
На онлайн-выборы в Москве зарегистрировалось более двух миллионов человек. Итоговая явка составила 96,5%.
Дистанционное голосование в Москве было честным, подчеркнул Венедиктов. При этом он отметил, что Штаб зафиксировал попытки взлома ДЭГ.
“Попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа – эти выборы честные”, – рассказал журналист.
Напомним, что голосующие онлайн автоматически стали участниками розыгрыша квартир, автомобилей и призовых баллов. Победители определились 18 и 19 сентября.
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