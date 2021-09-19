 

Турчак поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей

19.09.2021, 23:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСекретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил отдавших голоса за «Единую Россию» избирателей, региональные штабы партии, волонтеров, кандидатов и губернаторов, которые возглавили списки партии на выборах.

«Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. [Председатель «Единой России»] Дмитрий Медведев просил передать слова благодарности всем, кто внес свой вклад в наш общий результат. От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте партии.

В свою очередь Народный артист РФ Владимир Машков в ходе выступления в федеральном штабе общественной поддержки «Единой России» после завершения выборов поблагодарил всех, кто был причастен к победе партии.

«Сегодня здесь собралась настоящая команда. Благодаря доверию и поддержке людей нам удалось добиться успеха. Уже можно сказать, что это действительно победа», – сказал Машков. «Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах. И отдельное спасибо нашей федеральной пятерке», – подчеркнул Народный артист России.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тыс. кандидатов, в том числе более 600 – на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению президента Владимира Путина возглавили пять человек – министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



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