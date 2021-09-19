Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 25% протоколов

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков.

Партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков.

«Партия пенсионеров» набирает 2,82%, «Коммунисты России» – 1,45%, РЭП «Зеленые» – 1,01%, Партия «Яблоко» – 0,89%, «РПСС» – 0,74%, Партия «Родина» – 0,66%, «Зеленая альтернатива» – 0,57%, «Партия Роста» – 0,35%, «Гражданская платформа» – 0,15%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.