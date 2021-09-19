 

«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 183 одномандатных округах

19.09.2021, 23:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Единая Россия» лидирует в 183 одномандатных округах после обработки 25 процентов протоколов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,70% протоколов с избирательных участков.

«ЕР лидирует уже в 183 из 225 одномандатных округов, показывают данные с 25,70% протоколов», – приводит данные ЦИК после обработки 25,70% протоколов РИА «Новости».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Папа Франциск предложил ввести всемирный день бабушек и дедушек

13.07 / Россия приступила к созданию технологий для путешествия за пределы Солнечной системы

18.06 / За рубеж пытались продать секретную информацию о военном кораблестроении Украины – СБУ

27.04 / Степанов уточнил, кто в Украине получит прививку от COVID-19 Pfizer/BioNTech

21.05 / Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль с 23 мая

05.08 / Памфилова получила от Киева гарантии безопасности голосующих на Украине россиян

12.09 / Встреча Зеленского и Путина зависит от того, согласна ли Россия говорить о Крыме – Офис президента Украины

12.01 / Тупицкому в отеле в Дубае на стол бросили “материальную помощь”

15.12 / Обедавшего в ресторане в Москве пенсионера ФСБ обокрали на 1,2 млн рублей

08.05 / Степанов заявил, что “индийский” штамм коронавируса точно будет в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика