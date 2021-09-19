«Единая Россия» вышла в лидеры на выборах в 183 одномандатных округах

«Единая Россия» лидирует в 183 одномандатных округах после обработки 25 процентов протоколов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 25,70% протоколов с избирательных участков.

«ЕР лидирует уже в 183 из 225 одномандатных округов, показывают данные с 25,70% протоколов», – приводит данные ЦИК после обработки 25,70% протоколов РИА «Новости».

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 25,69% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 44,49% голосов избирателей, КПРФ – 22,20%, ЛДПР – 8,46%, «Справедливая Россия» – 7,32%, «Новые люди» – 6,53%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.