«Научная фантастика стала реальностью» — CBS News об успешном завершении миссии Inspiration4 с полностью гражданским экипажем

Первая финансируемая частным лицом космическая миссия Inspiration4 завершилась успешным приводнением у побережья Флориды, передаёт CBS News. «Научная фантастика стала реальностью», — так прокомментировал канал окончание полёта этого полностью гражданского экипажа.

Добрый вечер! Адриана Диас завершила свою работу. Я Эррол Барнетт. Добро пожаловать! Мы начинаем этот вечер с исторического возвращения. Первый финансируемый в частном порядке, полностью гражданский экипаж миссии Inspiration4 успешно вернулся сегодня на Землю. Это означает, что научная фантастика стала реальностью.

Компания SpaceX отправила в космос команду любителей, которые летали вокруг нашей планеты, а теперь вернула их обратно в целости и сохранности. Космический корабль приводнился в Атлантическом океане недалеко от побережья Флориды.

Корреспондент CBS News Марк Страссманн следил за происходящим из Космического центра Кеннеди. Добрый вечер, Марк!

МАРК СТРАССМАНН, корреспондент CBS News: Эррол, члены этого экипажа стали самыми успешными туристами в истории освоении космоса. Они приводнились у берегов Флориды, приблизительно в 40 милях от находящейся за моей спиной стартовой площадки, с которой взлетели в среду.



Трёхдневный туристический полёт в космос завершился всплеском воды у берегов Флориды.

ГОЛОС: Inspiration4, от имени SpaceX поздравляю вас с возвращением домой, на Землю!

Inspiration4 — это космическое путешествие, подобных которому не было. На борту — ни одного профессионального астронавта. Само по себе это не в новинку. Однако они облетали Землю на корабле компании SpaceX по 15 раз за сутки.

ДЖАРЕД АЙЗЕКМАН, член экипажа Inspiration4, американский миллиардер: За каждые 90 минут мы осматриваем весь мир.

Этот гражданский экипаж заметно обошёл предыдущих космических туристов с их приключениями. Командир миссии Джаред Айзекман — миллиардер, который и заказал этот полёт.

ДЖАРЕД АЙЗЕКМАН: Огромная роль нашей миссии Inspiration4 — вдохновить людей на то, что можно сделать здесь, в космосе.

Впечатляющий эффект от случившегося отрицать нельзя. Вот член экипажа Крис Семброски делает фотографии из специального купола с совершенно свободным полусферическим обзором. А вот член экипажа Хейли Арсено делает кувырок в условиях невесомости.

ШАН ПРОКТОР, член экипажа Inspiration4: Хейли — чемпионка по кувыркам.

Задолго до этого полёта в космос путешествие Арсено казалось невозможным. На этом видео ей 10 лет и она борется с раком костей. Она — пациентка детской исследовательской больницы святого Иуды в Мемфисе.

19 лет спустя история её жизни послужила одной из целей миссии Inspiration4: для больницы святого Иуды удалось собрать 200 миллионов долларов.

Вот за тем, как она в среду отправлялась в космос, наблюдает шестилетний Мэтью Арп, который сейчас лечится от лейкемии в больнице святого Иуды. Находясь на орбите, экипаж Inspiration4 ответил на вопросы девяти детей — пациентов этой больницы, в том числе от Мэтью.

МЭТЬЮ АРП, пациент больницы святого Иуды: Есть ли на луне коровы?

ШАН ПРОКТОР: Знаешь, надеюсь, они однажды там появятся.

Мать Мэтью, Лесли Арп, сказала нам, что реально важен жизненный путь Хейли Арсено.

ЛЕСЛИ АРП, мать Мэтью: Когда вы сосредотачиваете свои мысли на чём-то, то вы можете это сделать. И она ежедневно это доказывает.

МАРК СТРАССМАНН: В вашей жизни она стала олицетворением столь необходимой вам надежды?

ЛЕСЛИ АРП: Да. Во многом она.

МАРК СТРАССМАНН: В следующем месяце космический корабль «Союз» с двумя россиянами, гражданскими членами экипажа, на борту отправится на МКС. Они будут снимать там кино. Прямо на месте, так что не будет никакой нужды строить декорации. Эррол.

Марк Страссманн, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2021 года.