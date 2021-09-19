Как носить шапки осенью, чтобы нравиться себе в зеркале: стильные советы

С приходом осени и наступлением холодов нужно выбирать не только теплую одежду, но и шапку. В этом сезоне в моде множество различных вариантов головных уборов, которые выглядят просто невероятно. Вот несколько советов относительно того, как выбрать модную шапку, а также способы их ношения.

Шерстяная шапка

Это классическая версия шерстяной шапки, которая поможет сделать образ стильным и эффектным.

Поскольку в этом году большой популярностью пользуется одежда оверсайз. Она будет просто прекрасно смотреться вместе с объемной шапкой. Это поможет создать просто сенсационный образ.

Эффектный берет на короткие волосы

Несмотря на то что короткая стрижка выглядит достаточно эффектно, однако она может быть достаточно проблематичной в укладке.

Чтобы прическа выглядела просто безупречно, нужно правильно подобрать головной убор. Отличным вариантом в таком случае будет берет.

Две косы с классической шапкой с помпоном

Две косы являются отличным вариантом прически, с которой можно смело экспериментировать.

Один из самых интересных вариантов – две длинные французские косы, которые отлично смотрятся с головным убором с помпоном.

Роскошный французский берет

Береты помогают придать образу элегантность и притягательность. Этот аксессуар поможет стилизовать образ и при этом держать голову в тепле.

Изначально нужно расчесать волосы так, чтобы челка была прямо, а затем надеть берет.

Коса «хвост русалки»

Если французская коса кажется достаточно скучным вариантом, то стоит выбрать прическу «хвост русалки».

С такой прической отлично смотрится классическая шапка с помпоном. Это поможет придать образу просто роскошный и эффектный вид.

Стильный головной убор для коротких волос

Это очень хороший вариант шапки, который стильно смотрится на прическах с короткими волосами.

Красивым получается образ, если надеть более свободный вариант головного убора. Надеть его нужно так, чтобы он был на затылке.

Шапка с красивым узором

Вязаная шапка со стильным и красивым узором выглядит просто фантастически.

Красиво смотрится вместе с заплетенной набок косой. Это добавит образу особый стиль и презентабельность.

Как сейчас модно носить шапку?

Есть множество вариантов головных уборов, именно поэтому каждая модница может выбрать желаемый вариант.

Молодым девушкам отлично подойдет молодежная вязаная шапка, берет или кепка. Подбирая головной убор к зимней куртке, нужно учитывать ее стиль. К укороченным моделям пуховиков отлично подойдут шапки, выполненные в спортивном стиле. Можно сочетать несколько цветов в виде полос или красивого принта.

Головной убор может быть дополнен бусинами, стразами или объемным помпоном. К длинным пальто отлично подойдут объемные вязаные изделия или же модели, выполненные из короткошерстного меха.

Женщинам старше 50 лет нужно выбирать лаконичность и сдержанность. Самое главное – не переборщить с декором и правильно подбирать оттенок изделия.

Девушкам с челкой нужно грамотно выбрать головной убор, чтобы прическа выглядела красиво и стильно. Шапка должна быть такой, чтобы под ней не нужно было прятать челку. Можно сдвинуть головной убор на затылок или же поискать модель с укороченной передней частью. Это могут быть ушанки, капюшоны, варианты с ушками и шарфы.