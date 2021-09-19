Стильная стрижка пикси, мини-юбки и чрезмерные аксессуары: элементы стиля Твигги, которые никогда не выйдут из моды

Несмотря на то, что Твигги была иконой стиля 60-х в первую очередь благодаря своей стрижке пикси, девушка сделала ее «случайно». Британская модель и актриса пошла в салон Леонарда Льюиса в Мейфэре только за шампунем. Но, когда стилист увидел ее, он предложил сделать ей новую стрижку. Девушка была слишком стеснительной, чтобы отказаться, и согласилась пойти на эксперимент.

После семи часов работы длинные русые волосы Лесли Лоусон (настоящее имя модели) стали короткими и пепельными. Вскоре после этого Твигги привлекла внимание журналиста, который, увидев ее фотографию в салоне известного парикмахера, предложил будущей модели первую фотосессию.

Как бы там ни было, Твигги, с ее «фирменной» прической, вневременными образами и умением дополнять их кричащими аксессуарами, до сих пор входит в число самых привлекательных женщин планеты. Предлагаем проанализировать элементы стиля модели, чтобы понять, как она смогла стать настоящей иконой моды. К тому же ее «фишки» актуальны и в наши дни.

Стрижка пикси

Хотя мы уже знаем о том, что происхождение стрижки – результат случайного стечения обстоятельств, именно она сделала Твигги одной из самых узнаваемых супермоделей. Платиновый блонд на коротких волосах отлично подчеркнул и без того милые черты лица девушки.

Мини-юбки и ультракороткие платья

Гардероб Твигги состоял из минималистичных вещей, но новаторских для ее времени. Мини-юбки и короткие платья подчеркивали индивидуальный стиль модели. Первое появление Твигги на публике в мини-юбке от Мэри Куант, одной из ее любимых вещей, запомнилось надолго.

Кроме этого, очень часто можно было увидеть модель в вещах унисекс, например, в костюмах или рубашках с элементами милитари. На такое прежде решались лишь единицы.

Дополнение образа аксессуарами

При выборе одежды Твигги следовала правилам минимализма. Но этого не скажешь о ее страсти к аксессуарам. Модель стала первой, кто начал носить большие серьги ярких оттенков и неправильных форм. Вслед за ней то же самое сделали другие знаменитости и поклонники, а броские аксессуары надолго поселились в гардеробах всех модниц.

Не меньше Твигги любила и огромные солнцезащитные очки.

Кукольный макияж глаз

Есть еще одна деталь, которая привлекала внимание к Твигги. Это ее взгляд. С помощью черной подводки девушка визуально увеличивала глаза, подчеркивая складку верхнего века и тщательно прорисовывая нижние ресницы. В итоге получался интересный и необычный кукольный образ, который вскоре начал ассоциироваться с моделью.

Спустя время такие компании, как Yardley, вдохновились макияжем Твигги и запустили производство накладных ресниц.

Нетрадиционная красота и вера в себя, несмотря ни на что

Твигги с весом 40 кг и ростом 166 см не соответствовала стандартам красоты 1960-х годов. Несмотря на это, девушка продолжала верить в себя и буквально шла против навязанных обществом стереотипов.

Гармоничные черты лица в сочетании с очень светлой кожей позволили Твигги создать свой собственный стиль и стать узнаваемой в то время, когда модели еще не пользовались популярностью.