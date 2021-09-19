Навальному не разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ

По его словам, осужденные, у которых приговор уже вступил в законную силу, в России не могут проголосовать.

Бояринев добавил, что в РФ могут голосовать лица, которые содержатся в следственных изоляторах и чей приговор не вступил в законную силу.

Отвечая на вопрос о том, смогли ли проголосовать бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и советник главы “Роскосмоса”, журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, замглавы ФСИН сообщил, что они имеют право проголосовать на выборах.

Контекст:

17–19 сентября в России проходили выборы в Госдуму. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Навальный с февраля находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Он оказался там после того, как российский суд заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. Политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

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