 

В Техасе в жилом районе упал военный самолет, есть пострадавшие

19.09.2021, 23:14, Новости дня
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“Военный самолет упал в жилом районе. Экстренные службы на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LWPD16/posts/1498262673865465

В Пентагоне местному телеканалу WFAA рассказали, что разбился учебно-тренировочный реактивный самолет T-45C Goshawk, на борту которого находились пилот-инструктор и студент – военно-морской летчик с авиабазы Кингсвилл.

Оба успели катапультироваться и находятся в больнице. Медики утверждают, что один из них находится в тяжелом состоянии, другой – в критическом.

Госпитализированных среди жителей города нет. В ходе крушения пострадали три дома, отметили представители пожарной охраны. По их словам, “все могло быть намного хуже”.

Представитель Пентагона не смог назвать причину инцидента.

Репортер телеканала Вильям Джой написал в Twitter, что обломки самолета попали в том числе на проезжую часть дороги.

A team from JRB Fort Worth are investigating debris along Jacksboro Highway from the nearby plane crash.
More: https://t.co/NuKkC6nOeu
(@wfaa) pic.twitter.com/avvXdoFX3L

— William Joy (@WilliamJoy) September 19, 2021

CBS сообщает, что, по данным медиков, одному местному жителю оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ему не понадобилась.

Очевидец рассказал телеканалу, что один из катапультировавшихся зацепился парашютом за линию электропередач, а перед этим был, “казалось, объят пламенем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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