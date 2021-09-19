 

Баг в драйвере может раскрыть пароли в устройствах на Windows

19.09.2021, 23:00, Новости дня
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Эксперты предупреждают пользователей о том, что баг, обнаруженный в драйвере AMD CPU, способен раскрыть их пароли, которые используются на устройствах с операционными системами Windows.

Для того чтобы избежать возможных проблем, специалисты американского разработчика программного обеспечения настоятельно рекомендуют установить последние обновления.

Если этого не сделать, хакеры смогут без особых проблем скопировать пароли. О последствиях можно только догадываться. В зоне особого внимания должны быть устройства, в которых использованы процессоры AMD. Именно в них драйвер amdsps.sys на уровне ядра оказался весьма ненадежным. Уязвимость была обнаружена в процессе тестирования.



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