Баг в драйвере может раскрыть пароли в устройствах на Windows

Эксперты предупреждают пользователей о том, что баг, обнаруженный в драйвере AMD CPU, способен раскрыть их пароли, которые используются на устройствах с операционными системами Windows.

Для того чтобы избежать возможных проблем, специалисты американского разработчика программного обеспечения настоятельно рекомендуют установить последние обновления.

Если этого не сделать, хакеры смогут без особых проблем скопировать пароли. О последствиях можно только догадываться. В зоне особого внимания должны быть устройства, в которых использованы процессоры AMD. Именно в них драйвер amdsps.sys на уровне ядра оказался весьма ненадежным. Уязвимость была обнаружена в процессе тестирования.