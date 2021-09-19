Очередь за iPhone 13 уже растянулась на месяц

Очередь за всеми моделями iPhone 13 растут, как на дрожжах, отмечают аналитики рынка. Похоже, ни вторая, ни третья партии устройств, отгрузку которых производитель обещает начать в ближайшее время, не спасут от острого дефицита.

Еще два дня назад покупателям обещали доставить наиболее востребованные версии смартфонов из новой линейки недели за две. И вот уже сейчас самые дорогие модели Pro и Pro Max придется ожидать не менее месяца.

Больше всего проблема ощущается в Китае, Великобритании и самих Соединенных Штатах, отмечают эксперты. Если вы оформили предзаказ вчера, то получить аппарат числа двадцать пятого следующего месяца станет удачей. Похоже, через несколько дней речь пойдет уже о середине ноября.