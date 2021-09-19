 

Очередь за iPhone 13 уже растянулась на месяц

19.09.2021, 23:00, Новости дня
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Очередь за всеми моделями iPhone 13 растут, как на дрожжах, отмечают аналитики рынка. Похоже, ни вторая, ни третья партии устройств, отгрузку которых производитель обещает начать в ближайшее время, не спасут от острого дефицита.

Еще два дня назад покупателям обещали доставить наиболее востребованные версии смартфонов из новой линейки недели за две. И вот уже сейчас самые дорогие модели Pro и Pro Max придется ожидать не менее месяца.

Больше всего проблема ощущается в Китае, Великобритании и самих Соединенных Штатах, отмечают эксперты. Если вы оформили предзаказ вчера, то получить аппарат числа двадцать пятого следующего месяца станет удачей. Похоже, через несколько дней речь пойдет уже о середине ноября.



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