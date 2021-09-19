Явка на электронном голосовании в Москве составила 96,5%

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19.09.2021, 22:52, Разное
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В Москве завершились выборы депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципального района Щукино. С 17 по 19 сентября жители столицы могли исполнить гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования. Явка на онлайн-выборах в столичном регионе составила 96,5%.

Итоги ДЭГ подвели в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Руководитель штаба Алексей Венедиктов заявил, что онлайн-голосование в столице было честным. Кроме того, журналист подчеркнул, что в ходе выборов были зафиксированы попытки взлома системы.

“Если говорить о подсчете голосов, отдельно по ДЭГу, я вам могу сказать, что были попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа – эти выборы честные”, – отметил Венедиктов.

Отметим, что в реестр ДЭГ были включены более двух миллионов москвичей. В ходе электронного голосования практически не произошло нарушений. Ранее Алексей Венедиктов обратил внимание на отсутствие жалоб на систему онлайн-выборов.

Меж тем, журналист рассказал об одном инциденте, зафиксированном столичным общественным штабом. По его словам, гражданин, записанный на ДЭГ, пришел на избирательный участок и проголосовал традиционным способом. Венедиктов подчеркнул, что двойного голосования не произошло, потому что москвич оставил расписку об отказе от электронного голосования.



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