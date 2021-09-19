Политолог: «Единая Россия» убедительно набирает голоса, на которые рассчитывала

Добиться успеха на фоне других партий единороссам помогли удачно подобранная первая федеральная пятерка и обновление кадров, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куртов, комментируя предварительные данные ЦИКа о результатах выборов в Госдуму.

«Сейчас начинается подведение итогов – самое интересное. И у кого-то из нас результаты выборов могут вызвать грусть или радость, но для нас – профессиональных наблюдателей – ничего особенного с первым местом не происходит: «Единая Россия» стабильно и убедительно набирает свои голоса в том количестве, на которое она и рассчитывала», – сказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Одним из основных драйверов популярности ЕР он назвал удачно подобранную первую пятерку федерального списка, в которую вошли главы Минобороны и МИДа Сергей Шойгу и Сергей Лавров, известный врач Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Я вспоминаю предвыборную кампанию 1999 года. Движение «Единство», на базе которого потом и была создана ЕР, отличалось очень технологическим подходом. В первую предвыборную тройку движения тогда входили глава МЧС Сергей Шойгу, великий борец Александр Карелин и генерал МВД Александр Гуров. Тогда главный запрос общества был на то, чтобы нас защищали, охраняли от катастроф и при этом чтобы признавали нашу силу», – отметил политолог. «Тройка 1999 года дала очень большой эффект. И нынешняя пятерка ЕР меня тоже очень обрадовала – я увидел такое же мощнейшее сбалансированное представительство, ответ на современный запрос общества», – признался Куртов.

Эксперт добавил, что успеху ЕР способствовало решение начать решительное обновление партийных кадров. «Хочу отметить праймериз, на которые весной обижались некоторые местные организации, обижались те региональные партийцы, что не сумели на них победить. По итогам праймериз произошло обновление на 40-50% списка кандидатов в Госдуму, то есть будущего депутатского корпуса единороссов, появление свежих лиц в составе фракций ЕР во многих региональных парламентах. Теперь мы видим, что именно эти действия дали повод избирателям посмотреть на партию власти по-другому, по-новому», – уверен аналитик.

Как свидетельствуют данные ЦИК, представители партии «Единая Россия» побеждают в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. Также по партийным спискам после подсчета 18,62% протоколов участковых избирательных комиссий ЕР набирает 42,53% голосов, КПРФ на момент обработки получает 23,23%, ЛДПР – 8,8%, «Справедливая Россия» – 7,1%, «Новые люди» – 6,99%.

Как свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенного компанией ИНСОМАР, на выборах в Госдуму ЕР набирает по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов.

Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.