 

До 2050 года среди людей появятся киборги

19.09.2021, 22:06, Новости дня
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Протезы и импланты уже сейчас никого не удивляют. Однако технологии развиваются очень быстро, а это значит, что в ближайшие десятилетия среди людей появится немало киборгов.

По мнению экспертов, биоинжиниринг и новые разработки в области медицины помогут в будущем не только устранять любые физические увечья, но и в буквальном смысле улучшать физические качества человеческого организма. Так, например, должны появиться солдаты-киборги – очень сильные и выносливые.

На сегодня главной проблемой являются не столько технологические, сколько моральные ограничения. Общество пока не готово к тому, что человеческий организм может быть наполовину искусственным. Однако это вскоре изменится, считают эксперты.



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