Эксперты назвали главные технологические тренду будущего года

Эксперты предполагают, что в будущем году продолжатся разработки, которые позволят значительно усовершенствовать экраны micro-LED и mini-LED. Они все еще останутся дорогими, хотя себестоимость начнет постепенно снижаться.

Складные смартфоны с гибкими экранами в 2022 году перестанут быть чем-то необычным. И цена на них также приблизятся к обычным мобильным гаджетам. Также будут запущены первые мощные производства на техпроцессе 3 нм, что откроет новые возможности для развития электроники. Массовым станет и производство памяти DDR5.

В 2022 году полностью беспилотные автомобили все еще будут восприниматься как нечто фантастическое. Однако новые модели машин станут автоматически парковаться на тесных стоянках. Наконец, перестанет быть редкостью связь 5G, обычные пользователи познакомятся с интернетом вещей, привычнее станет использование искусственного интеллекта.