Военный самолет в США упал на жилые дома

В США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт.

«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости».

По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет.

Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы.

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