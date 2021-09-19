Военный самолет в США упал на жилые дома

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19.09.2021, 21:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ США в штате Техас разбился военный самолет, он повредил два дома, сообщила пожарно-спасательная служба города Форт Уорт.

«Два дома получили серьезные повреждения. Помощь оказывается двум-трем пациентам», – приводит сообщение службы РИА «Новости».

По их данным, в городке Лейк Уорт, который примыкает к Форт Уорт и вместе с ним образует западное предместье Далласа, потерпел аварию военный учебно-тренировочный самолет.

Местная медиакомпания WFAA со ссылкой на полицейских и медиков передает, что оба летчика катапультировались и были госпитализированы.

Ране на базе Уайтмен в штате Миссури совершил аварийную посадку стелс-бомбардировщик B-2.



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