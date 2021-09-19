«Единая Россия» лидирует в 130 одномандатных округах

Представители партии «Единая Россия» побеждают в большинстве одномандатных округов, свидетельствуют данные ЦИК.

«Единая Россия» по предварительным данным после обработки 12,62% протоколов побеждает в 130 одномандатных округах, КПРФ – в 10, «Справедливая РФ – За правду» – в пяти, «Новые люди» – в одном, «Гражданская платформа» – в одном, свидетельствуют предварительные данные ЦИК, передает РИА «Новости».

Всего по одномандатным округам избирается 225 депутатов.

Кроме того, как сообщалось, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР.

Согласно данным опроса, кроме того, КПРФ набирает 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов, передает ТАСС.

Сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму составила 40,49%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября.