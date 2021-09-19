Половина участвовавших в выборах москвичей проголосовала онлайн

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19.09.2021, 21:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа выборах депутатов Госдумы восьмого созыва около 2 млн москвичей проголосовали дистанционно, традиционным способом проголосовало примерно столько же, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«Бумагой проголосовали почти столько же, сколько онлайн. Если дистанционно проголосовали более 1,9 млн человек, то традиционным способом проголосовали порядка 2 млн избирателей. Итого в Москве порядка 4 млн человек проголосовали на выборах депутатов Госдумы», – приводит слова Венедиктова ТАСС.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин проголосовал удаленно.

Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей, КПРФ – 21%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия» – 7,9%. Лучший результат из непарламентских партий демонстрирует партия «Новые люди» с 4,7% голосов. Общая явка на выборах в Госдуму, по данным ЦИК, составила 40,49%.



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